Von: Redaktion DER FARANG | 11.05.17

PATTANI: Nachdem die Polizei einen 25 Jahre alten Mann als mutmaßlichen Bombenleger in und vor dem Big-C-Verbrauchermarkt identifiziert hat, ist die Großfahndung nach den Tätern verstärkt worden.

Bei dem Anschlag am letzten Dienstag waren 61 Menschen verletzt worden, darunter mehrere Kinder. 26 Personen liegen noch in Krankenhäusern, vier mit schweren Verletzungen: ein fünf Jahre altes Mädchen, zwei Frauen im Alter von 32 und 43 Jahren sowie ein 47jähriger Mann.

Am Donnerstag demonstrierten in Pattani 500 Frauen gegen die anhaltende Gewalt in den Südprovinzen.

Gegen den 25-jährigen Mann hat ein Gericht einen Haftbefehl erlassen. Der Mann soll einen gestohlenen Pick-up vor dem Eingang zum Big C Supercentre platziert haben und dann als Sozius auf einem Motorrad geflüchtet sein. Laut der Polizei waren in dem Eintonner zwei Kochgastanks von 80 bzw. 30 Kilogramm Größe mit explosivem Material versteckt worden. Der jetzt per Haftbefehl gesuchte Terrorist soll für drei weitere Bombenanschläge in Pattani verantwortlich sein: vor der Central Moschee am 5. Januar dieses Jahres, auf einen Nudelstand und auf den Nachtmarkt am 25. Oktober 2006. Laut der „Bangkok Post“ geht die Polizei davon aus, dass an dem verheerenden Anschlag vom Dienstag drei Gruppen mit bis zu 18 Terroristen beteiligt gewesen waren.

Rund 500 Frauen haben am Donnerstag in der Stadt Pattani gegen die Gewalt im Süden demonstriert. Sie zogen vom Srinakarindra Park zum Big C und appellierten an die beteiligen Parteien, eine Lösung für die anhaltende Gewalt zu finden.