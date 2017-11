Written by: Redaktion DER FARANG | 23/11/2017

BANGKOK: Der stellvertretende Polizeikommissar Generalmajor Surachet Hakpal hat am Mittwoch ein hartes Durchgreifen gegen Taxifahrer angekündigt, die Touristen über den Tisch ziehen.

Ministerpräsident Prayut Chan-o-cha hat die Polizei in Zusammenarbeit mit der Straßenverkehrsbehörde aufgefordert, gegen diese Taxifahrer rücksichtslos vorzugehen, weil sie das Image des Landes schädigen. Laut den Behörden gehen jeden Monat rund 1.000 Beschwerden von Touristen über Taxifahrer ein. Taxifahrer weigerten sich, das Taxameter anzustellen, ein Urlauber beschwerte sich, weil er für eine 300 Meter lange Fahrt 800 Baht zahlen musste.

Taxis seien ein Teil des Images des Landes, sagte General Surachet, Ausländer würden ihre schlechten Erfahrungen im Internet veröffentlichen. In den letzten sieben bis acht Monaten hätte die Polizei mehrere Taxifahrer, die eine Fahrt verweigert hatten, zu einem Bußgeld von 2.000 Baht verurteilt und die Lizenz für drei Monate eingezogen. Im Pratunam-Gebiet hätten rund 1.000 Taxifahrer eine Geldstrafe zahlen müssen, 40 hätten ihre Lizenz abgeben müssen. Und zehn Taxifahrer wurden wegen schwererer Vergehen ganz aus dem Verkehr gezogen.

Die Polizei wird Kontrollstellen im Pratunam-Gebiet und am Einkaufszentrum CentralWorld einrichten, wo sich viele Touristen aufhalten. Weitere Checkpoints sind am Einkaufszentrum Central Pinklao, am südlichen Busterminal und am Flughafen Suvarnabhumi vorgesehen.