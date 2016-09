Von: Redaktion DER FARANG (tp) | 16.09.16

BANGKOK: Vermögenswerte und Drogen im Wert von 210 Millionen Baht hat die Polizei von einer Drogenbande konfisziert. Ihr Boss, ein 24 Jahre alter Mann, ist auf der Flucht.

Der Einsatz folgte einer Razzia in Nakhon Ratchasima. Dort traf die Polizei in einem Hotel rund 50 Personen bei einer Drogenparty an, laut den Beamten war es eine „Danke-schön-Party“ für Mitglieder der Bande. Ein 24-jähriger Mann wurde auf der Flucht erschossen, ein Polizeibeamter bei der Schießerei schwer verletzt. Die Verhaftung von 30 Partygästen brachte die Polizei auf die Spur von weiteren Gangmitgliedern.

Bei 20 Einsätzen im Großraum Bangkok stellte die Drogenpolizei 172.000 Yaba-Pillen, sechs Kilogramm der Droge „Ice“, 1.450 Ectasypillen, 93 Millionen Baht Bargeld, sechs Geldschränke und zehn Handfeuerwaffen sicher. Festgenommen wurden 33 mutmaßliche Bandenmitglieder, berichtet die „Nation“ weiter. Die Polizei hatte die „Oros Gang“ sechs Monate lang beobachtet und sich in dieser Woche zu den Razzien entschlossen. Ihr Boss soll ein bekannter Scharfschütze sein, die Bande Drogen in Bangkok und den benachbarten Provinzen abgesetzt haben. Die Ermittler hoffen, den 24-jährigen Boss bald festzunehmen.