Von: Redaktion DER FARANG | 26.11.16

NONG KHAI: Ein deutscher Kredithai hat sich offenbar der Festnahme durch Flucht entzogen.

Die Polizei durchsuchte am Freitag sein Haus in Nong Khai und stellte Dokumente über sein Kreditgebahren sicher. Seine 40 Jahre alte thailändische Freundin berichtete, der 55-jährige Deutsche sei nach Phuket zu einem Freund geflogen und wolle am Sonntag wieder zurückkommen. Die Polizei schließt nicht aus, dass der Mann einen Tipp zur Razzia bekommen und sich Stunden zuvor auf dem Flughafen Udon Thani abgesetzt hat. Anhand vorgefundener Unterlagen und Bankbücher sowie von Dokumenten im Computer stellte die Polizei fest, dass der Deutsche an zahlreiche Menschen Kredite zwischen wenigen tausend Baht und 20.000 Baht vergeben hatte. Zu einem hohe Zinssatz. Wer einen Betrag von 10.000 Baht bekam, musste 20.000 Baht zurückzahlen. Und der Ausländer übte erheblichen Druck auf seine Gläubiger aus, damit diese den Kredit rechtzeitig zurückzahlten.