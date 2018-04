Von: Redaktion DER FARANG | 11.04.18

PATTANI: Die Polizei hat am Dienstag zwei mutmaßliche Aufständische erschossen, die in der südlichen Provinz eine Polizeieinheit überfallen hatten.

Die Männer hatten aus dem Hinterhalt auf die Polizisten geschossen. Drei Beamte seien bei der Schießerei verletzt worden, teilte Leutnant Adisak Saduba von der Polizeiwache des Bezirks Yarang mit. Hinterhalte, manchmal mit improvisierten Sprengsätzen, sind eine gängige Taktik der Aufständischen, die in den drei südlichsten Provinzen Narathiwat, Yala und Pattani operieren. Die Separatisten erhalten Unterstützung von muslimischen Bewohnern, die sich darüber beschweren, dass sie oft wie Bürger zweiter Klasse behandelt werden.

Die drei Bomben, die am Montag in Narathiwat zwölf Menschen verletzt hatten, wurden wahrscheinlich von muslimischen Aufständischen gelegt. Laut Leutnant Traipop Donprailao explodierten die Bomben, die mit Timern versehen und in geparkten Motorrädern versteckt waren, in der Nähe eines kleinen Restaurants, einer Karaoke-Bar und eines Hotels in Sungai Kolok. Der Aufstand der Separatisten hat seit 2004 rund 7.000 Menschen das Leben gekostet. Eine große Militärpräsenz in der Region hat es nicht geschafft, die Gewalt, die mit Bombenanschlägen und Schießereien einhergeht, zu beenden. Wieder und wieder sind Friedensgespräche zwischen der Regierung und mehreren separatistischen Gruppen gescheitert.