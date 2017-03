Polizei der Schweiz und Thailands arbeiten enger zusammen

Von: Redaktion DER FARANG | 09.03.17

BANGKOK: Gestützt auf eine Absichtserklärung wollen die Schweiz und Thailand künftig die grenzüberschreitende Kriminalität besser bekämpfen.

Laut einer Pressemitteilung des Schweizer Bundesamtes der Polizei wurde das Memorandum of Understanding (MoU) am 8. März unterschrieben, Es eröffnet ein weiteres wichtiges Kapitel der bilateralen polizeilichen Zusammenarbeit und einer intensiveren Strafverfolgung. Beide Staaten wollen verschiedene Formen der Kriminalität gezielter bekämpfen, in erster Linie den Menschenhandel und die sexuelle Ausbeutung von Kindern.

Im MoU erklären sich Thailand und die Schweiz einverstanden, gemeinsame Ziele zu verfolgen und sich in laufenden Ermittlungen zu unterstützen. Es soll von Fall zu Fall eine optimale Lösung angestrebt und erarbeitet werden. Auf operationelle oder strategische Verpflichtungen wird verzichtet.

Als konkrete Vorteile nennt das Bundesamt:

Strategische, polizeiliche oder operative Informationen können schneller ausgetauscht werden, insbesondere auf dem Kanal Interpol.



Größere Ermittlungen der Royal Thai Police gemeinsam mit der Schweizer Fedpol werden beschleunigt und besser gemeinsam koordiniert.



Mit lokalen Partnerbehörden in abgelegenen Regionen Thailands kann schneller und optimaler ermittelt werden.



Reisebewegungen und Lokalisierung erkannter Straftäter in Thailand können wesentlich effizienter abgeklärt werden (Thema Pädokriminalität). Gegen die organisierte Kriminalität (z.B. Drogenhandel) sind gemeinsame Strategien einfacher als bisher zu erarbeiten, da die beiden Länder gemeinsame strategische Arbeitsgruppen bilden können.



Gefördert werden auch gemeinsame Arbeitsgruppen in laufenden Ermittlungsverfahren.



Schweizer Rechtshilfegesuche können im Rahmen der laufenden Ermittlungsverfahren schneller abgewickelt werden.

Außer den Delikten Menschenhandel, sexuelle Ausbeutung, Pädokriminalität, organisierte Kriminalität und Drogenhandel bekämpfen die Schweiz und das Königreich Thailand gemeinsam auch den Menschenschmuggel, die Cyberkriminalität und die Geldwäscherei.

Eine wichtige Rolle spielt dabei der seit 2004 in Bangkok stationierte Schweizer Polizeiattaché. Er arbeitet mit den thailändischen Partnern effizient zusammen und hat zugunsten der Schweizer Strafverfolgungsbehörden ein vertrauenswürdiges und funktionierendes Kontaktnetz aufgebaut. Neben seiner intensiven Tätigkeit für verschiedene Deliktsbereiche, bearbeitet er auch seit längerem mehrere signifikante Fälle von Menschenhandel mit internationalem Bezug.