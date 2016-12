Von: Redaktion DER FARANG | 09.12.16

BERLIN (dpa) - Die Aufregungswelle verläuft immer gleich. Begeht ein Flüchtling ein Verbrechen, ruft die AfD: Wir haben Euch ja gewarnt, viele Flüchtlinge sind Verbrecher. Politiker der Bundestagsparteien empören sich daraufhin über diese Art von Verallgemeinerung.

Das war nach der Axt-Attacke eines jugendlichen Afghanen im vergangenen Juli so. Und das ist jetzt nicht anders, nachdem in Freiburg ein Flüchtling als Tatverdächtiger nach einem Sexualmord festgenommen wurde. Im nächsten Jahr stehen Bundestagswahlen an. Das macht den Ton noch einmal schriller. Polizisten, Migrationsforscher und andere Experten wünschen sich eine sachlichere Debatte. Doch das Thema ist angstbesetzt und hat deshalb das Potenzial, die Gesellschaft noch weiter zu spalten.

Die AfD-Politikerin Alice Weidel argumentiert bei «Sandra Maischberger» ganz schlicht. Sie sagt, wenn ein Flüchtling, der von der Politik der offenen Grenzen profitiert hat, einen Menschen tötet, dann sei Bundeskanzlerin Angela Merkel als Befürworterin der liberalen Flüchtlingspolitik von 2015 dafür «indirekt» mit verantwortlich. Der AfD-Vorsitzende Jörg Meuthen identifiziert «Hunderttausende junger Männer aus patriarchalisch-islamischen Kulturkreisen» als Risikofaktor.

Die Befürworter der «Willkommenskultur» halten mit Fakten dagegen. Sie weisen darauf hin, dass die Kriminalitätsrate unter jugendlichen Migranten in den vergangenen Jahren gesunken sei. Modern denkende Zuwanderer müssen als Beispiele dafür herhalten, dass nicht jeder türkische Familienvater ein Mädchenunterdrücker und nicht jeder Araber ein potenzieller Vergewaltiger ist.

Was bei dieser schrillen Debatte oft zu kurz kommt, ist ein kritischer Blick auf die realen Probleme, die sich eineinhalb Jahre nach dem Beginn der sogenannten Flüchtlingskrise stellen. Da geht es um Gewalterfahrungen, die viele Flüchtlinge mitbringen - die meisten als Opfer, einige aber auch als Täter. Und um einen Kulturschock, den nicht alle von ihnen schnell überwinden. Das betrifft auch die unterschiedliche Art und Weise, wie Frauen und Männer im Herkunftsland und in Deutschland miteinander umgehen.

Natürlich würden die Menschen in verschiedenen Staaten unterschiedlich sozialisiert, sagt die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Aydan Özoguz (SPD). Auch einige Einwanderer aus der Türkei hätten schließlich die Freiheiten, die Frauen in Deutschland oder Skandinavien haben, anfangs nicht richtig interpretiert, «aber das heißt ja nicht, dass jeder, der kommt und der so etwas redet, sich auch an einer Frau vergreift». In der öffentlichen Darstellung werde auch das Phänomen der Gewalt in der Ehe bei türkischstämmigen Frauen in Deutschland stark übertrieben, auch wenn es teilweise «mit Erziehung, mit familiären Strukturen, zu tun hat, warum diese Frauen überhaupt Gewalt erfahren».

Der Psychologe Jan Ilhan Kizilhan kümmert sich in Baden-Württemberg um Jesidinnen, die von der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) verschleppt worden waren. Es ist eine sehr belastende Tätigkeit. Er sagt: «Die arabische oder die türkische Kultur ist natürlich nicht irgendwie aggressiv, angriffslustig oder menschenverachtend.» Trotzdem warnt er davor, die Herkunftskultur bei der Gewaltprävention zu vernachlässigen. Für ihn beginnt «die Verteidigung unserer Werte, der Gleichberechtigung, der Emanzipation und der Demokratie» nicht erst im Integrationskurs, sondern «in Mossul, in Al-Rakka und in Istanbul». Dass sein Aufruf an die Muslime, lauter zu sagen, dass sie Kinderehen, Vergewaltigung und andere Grausamkeiten ablehnen, politisch instrumentalisiert wird, will er unbedingt vermeiden. Kizilhan betont: «Ich will nicht für die AfD hier sprechen.»

Auch die Berliner Anwältin und Frauenrechtlerin Seyran Ates hält es für falsch, Gewaltprobleme unter den Tisch zu kehren, nur damit Rechtspopulisten kein Futter haben. Sie sagt, man müsse «das Kulturelle auf jeden Fall herausarbeiten», dürfe «gleichzeitig aber nicht vergessen, dass wir über eine Situation sprechen, die zeitverschoben ist». Schließlich seien die ersten Frauenhäuser in Deutschland nicht für Einwanderinnen gegründet worden.