Von: Redaktion DER FARANG (kabu) | 22.09.16

THAILAND: Mit dem GLE 500e montiert Mercedes-Benz in seinem Werk Samut Prakan jetzt das dritte Plug-in-Hybrid-Fahrzeug (PHEV). Es kostet zwischen 4,49 und 4,99 Millionen Baht.

Die weiteren Plug-in-Hybrid-Autos sind die Modelle S 550e und C 350e. Künftig will der deutsche Konzern in Thailand auch Hybrid-Versionen mit an der Steckdose aufladbarer Batterie herstellen, also Hybrid Electric Vehicles (HEV).