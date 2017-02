BANGKOK: 10 Mio. Tonnen Plastikabfälle verunreinigen die Weltmeere jedes Jahr. Ein großer Teil davon, so konnte man noch im vergangenen Jahr vermuten, schwemmte die Flut über den Chao Phraya nach Norden bis nach Bangkok hinein. Floss das Wasser bei Ebbe wieder Richtung Süden ab, nahm es den zuvor in die Hauptstadt transportierten Müll wieder mit nach Süden, ausgenommen jene Abfälle, die an irgendwelchen Pontons oder ins Wasser hineinragenden Hindernissen hängen blieben (s. Titelfoto). Dort staute sich schließlich der Müll in einer unappetitlichen Weise, dass man sich nur angewidert abwenden konnte. Setzte die Flut wieder ein, begann das Spiel von vorne!

(Lesen Sie den vollständigen Artikel mit einem Online-Abo...)