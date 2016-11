Von: Redaktion DER FARANG | 21.11.16

ZÜRICH: Bei einem spektakulären Unfall hatte der Fahrer eines Pkw Glück im Unglück, als sein Wagen von der Straße abkam und im Aabach an der Aathalstraße auf dem Dach liegen blieb.

Lediglich leicht verletzt, konnte er sich ohne weitere Hilfe aus dem Fahrzeugwrack befreien. Aufgrund der anschließenden Bergungsaktion blieb der Verkehrsweg jedoch für etwas mehr als eine Stunde komplett gesperrt. Das Unglück ereignete sich am vergangenen Sonntag gegen 11.30 Uhr. Der 59 Jahre alte Fahrer des verunfallten Fahrzeugs war in Richtung Uster unterwegs und kollidierte aus bislang ungeklärter Ursache in einer Kurve leicht mit einem weiteren Pkw, dessen Fahrer unverletzt blieb, so ein Sprecher der Züricher Polizei. Der exakte Geschehensablauf sowie die Schuldfrage müsse noch ermittelt werden, so der Kantonspolizei-Sprecher weiter.