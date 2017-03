BANGKOK: Thailands 37 Jahre alter Rennfahrer Piti Bhirombhakdi (rechts im Bild) nimmt in diesem Jahr mit seinem holländischen Partner Carlo Van Dam in Europa an dem Blancpain GT Series Sprint Cup teil.

Das Duo fährt für TP 12 Singha Motorsport und das Schweizer Kessel-Team einen Ferrari 488 GT 3. Der Cup wird auf fünf Rennstrecken ausgetragen: Misano in Italien (1. und 2. April), Brands Hatch in England (6. und 7. Mai), Zolder in Belgien (2. bis 4. Juni), Budapest in Ungarn (25. bis 27. August) und Nürburgring in Deutschland (15. bis 17. September).