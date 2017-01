Von: Redaktion DER FARANG | 14.01.17

HAT YAI: (dpa) - Bei einer Flugshow am nationalen Kindertag ist ein Kampfjet mit seinem Piloten an Bord abgestürzt.

Vor den Augen der Kinder starb der Pilot in einer gewaltigen Explosion in der Nähe des Stützpunkts Hat Yai in der Provinz Songkhla im Süden des Landes, wie die Medien am Samstag berichteten. Das thailändische Militär hatte den schwedischen Gripen-Jet erst vor kurzem gekauft und in Dienst gestellt. Die Unfallursache sei noch unklar, wurde Luftwaffensprecher Pongsak Semachai zitiert.