ROM (dpa) - Beim Absturz eines Kleinflugeugs in Südtirol ist der Pilot ums Leben gekommen.

Der 60-jährige Niederländer sei am Freitag in Trient in Richtung Österreich gestartet, meldete die italienische Nachrichtenagentur Ansa am Samstag. Über der Seiser Alm habe das Leichtflugzeug vom Typ Blackshape Prime Baumwipfel gestreift, vermutlich wegen schlechter Sicht. Das Wrack wurden am Samstagmorgen gefunden..