PHUKET: Rechtzeitig zu Beginn der touristischen Hochsaison steht der Inlandsterminal auf dem Internationalen Flughafen Phuket nach Abschluss des ersten Bauabschnittes wieder zur Verfügung.

In der Nacht zum Dienstag öffnete als erste Fluggesellschaft die AirAsia um 3.30 Uhr ihre Schalter für den Flug FD 3042. Die Maschine verließ Phuket um 5.37 Uhr und landete auf Don Mueang in Bangkok um 7.01 Uhr. Ab Mitternacht stand der Terminal allen Airlines für die Abfertigung von Passagieren zur Verfügung. Die Öffnung des renovierten Terminals kommt an- und abfliegenden Passagieren zugute. Der Check-in-Bereich wurde erweitert, die Zahl der Check-in-Schalter auf 22 erhöht. Abfliegenden Fluggästen steht das zweite Geschoss, ankommenden Passagieren das erste Geschoss zur Verfügung. Die Sicherheitsvorkehrungen für Koffer und Handgepäck wurden erhöht. Nach Abschluss des ersten Bauabschnitts im Norden, beginnt jetzt die Phase zwei im südlichen Bereich. Die Arbeiten sollen im Juni 2018 abgeschlossen werden. Die Renovierung des drittgrößten Flughafens des Landes kostet 5,14 Milliarden Baht, einschließlich des neuen Internationalen Terminals für 2,45 Milliarden Baht.