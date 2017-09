Von: Redaktion DER FARANG | 22.09.17

PHUKET: Wegen der aufgewühlten See und des hohen Risikos, dass Touristen beim Schwimmen ertrinken, haben Rettungsschwimmer bis auf Weiteres auf dem westlichen Teil der Ferieninsel alle Strände geschlossen.

Das gilt nach einem Bereicht der „Phuket News“ für die zehn Strände Mai Khao, Nai Yang, Nai Thon, Bang Tao, Surin, Kamala, Patong, Karon, Kata und Nai Harn. Prathaiyut Chuayuan, Präsident des Phuket Lifeguards Service, appelliert an Thais und Ausländer, nicht in die See zu gehen. Rettungsschwimmer würden Touristen beobachten, sie warnen und ihnen letztlich das Baden untersagen. Am Donnerstag hatte es auf Phuket heftig geregnet, weitere starke Niederschläge werden von den Meteorologen in den kommenden Tagen erwartet. Und zwar in Phuket, Krabi, Trang und Satun. Damit verbunden sind heftige Winde und ein bis zu zwei Meter hoher Wellengang.