Von: Redaktion DER FARANG | 20.05.18

Ein Leser berichtet von einer Fahrt mit dem neuen „Phuket Smart Bus“ von Rawai zum Flughafen und zurück:

Wir wollten herausfinden wie es ist, mit dem neuen ins Leben gerufenen „Phuket Smart Bus“ zum Flughafen zu fahren und zurück. Wir gingen zum Pier in Rawai, wo dieser Bus von Rawai aus startet. Kein Hinweis, keine Haltestelle markiert, wo der Bus abfährt und wo wir ein solches Busti­cket kaufen können. Nachdem wir ein paar Leute gefragt hatten, konnten wir herausfinden, wo man einen Verkäufer dieser Busfahrkarten für den Bus findet. Nach einer Wartezeit von zwei Stunden und 15 Minuten konnten wir in Rawai um 11.15 Uhr in diesen „Smart Bus“ einsteigen und zum Flughafen fahren. Der Bus stoppte nirgendwo, um Passagiere aufzunehmen, er hielt nur am Flughafen an. Nur wir zwei waren in diesem Bus.

Als wir am Flughafen angekommen waren, fragten wir den Busfahrer, wo wir diese „Rabbit“-Karte aufladen können, um wieder nach Rawai zurückzufahren, und fragten zugleich, wo der Bus vom Flughafen nach Rawai abfährt. Der Busfahrer sagte, dass wir diese Karte bei McDonald’s im Inlandsterminal aufladen können und der Bus unten bei der Ankunftshalle abfährt. Wir bedankten uns für die Info. Im Inlandsterminal suchten wir nach diesem McDonald’s, um unsere Rabit-Karte wieder mit 200 Baht aufzuladen. Wir konnten keinen McDonald’s finden, auch nicht, nachdem wir uns erkundigt hatten. Außerhalb des Gebäudes/ Ankunftshalle suchten wir den „Smart Bus“ nach Rawai. Im Flughafengebäude konnten wir auch kein Schild für diesen Bus finden. Dennoch konnten wir den „Smart Bus“ lokalisieren.

Jetzt sollten wir bezahlen, um nach Rawai zu fahren, aber wie? Denn wir konnten ja diese Rabbit-Karte nicht aufladen. Nach einem Gespräch mit dem Fahrer und seiner Assistentin konnten wir unsere Reise zurück nach Rawai fortsetzen. Auch auf dieser Busfahrt waren nur zwei Personen im Bus.

Das Management muss das Konzept nochmal genauer überdenken. Ein totales Desas­ter, gedankenlos und nutzlos. Es gibt nirgends auf der Insel eine markierte Haltestelle für den „Phuket Smart Bus“, nirgends eine Aufladestation für die „Rabbit“-Karte und keinen McDonald’s am Flughafen. Eine Aufladestation in diesen Bussen für diese Rabbit-Karten zu installieren, wäre sinnvoll und würde viel helfen. Wie kann man nur so etwas ins Leben rufen?

Heinz Braendli