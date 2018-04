Von: Björn Jahner | 12.04.18

PHUKET: Die Phuket Bike Week feiert in diesem Jahr ihr 24. Jubiläum. Los ging es bereits am 11. April auf der Beach Road in Patong, wo noch bis zum 14. April ein großes Festival mit Livemusik, Motorradkorsos, Wettbewerben um das schönste Motorrad und die Vorrunde zur Wahl der „Miss Phuket Bike Week 2018“ für Unterhaltung sorgt.

Wie bereits in den Vorjahren, wird das das größte Motorradtreffen Südthailands eine Woche später in Phuket-Stadt fortgesetzt: das Festival findet am Freitag, 20. April und Samstag, 21. April in der Boat Lagoon statt. In dem ältesten Jachthafen der Urlaubsinsel werden ebenfalls viele Aktivitäten wie gemeinsame Ausfahrten, Livemusik und das Finale um die Wahl der „Miss Phuket Bike Week 2018“ veranstaltet. Höhepunkt ist ein großer Motorradkorso von der Boat Lagoon zum Phuket Gate Way und das Konzert mit den bekannten thailändischen Ro­ckern von Carabao.



Infos: www.phuketbikeweek.com.