NAKHON PHANOM: Das Kulturministerium plant, die Phra-That-Phanom-Pagode in der Nordostprovinz Nakhon Phanom auf die Unesco-Liste des Welterbes zu bringen.

Kulturminister Vira Rojpojchanarat folgend, besitzt die Tempelanlage einen herausragenden allgemeingültigen Wert und erfüllt drei der zehn Kriterien für die Aufnahme in die Liste des Unesco-Welterbes (für die Aufnahme in die Liste muss mindestens eine der zehn Voraussetzungen erfüllt sein): so stellt die Pagode ein Meisterwerk des menschlichen Schöpfergeists dar und könnte als wichtiger Knotenpunkt menschlicher Werte über eine lange Zeitspanne gelten, erklärt Vira. Zudem sei sie ein Beispiel gelebter Traditionen.



Wat Phra That Phanom ist eine der bedeutendsten und am höchs­ten angesehenen buddhistischen Tempelanlagen im Isaan, In ihrem Inneren soll sich eine Reliquie Buddhas (ein Schlüsselbein) befinden. Das Ministerium schätzt, die Bewerbung im Februar nächsten Jahres bei der Unesco einzureichen.