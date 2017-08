Von: Redaktion DER FARANG | 03.08.17

BANGKOK: Das Department of Special Investigation (DSI) geht Meldungen nach, dass der per Haftbefehl gesuchte Phra Dhammajayo, ehemals Abt des Wat Phra Dhammakaya in Pathum Thani, nach Europa geflohen ist.

DSI-Generaldirektor Paisit Wongmuang sagte am Mittwoch in Bangkok, mehrere Agenturen in Thailand und im Ausland hätten die Berichte bestätigt. Der Abt sei offenbar mit Hilfe seiner Anhänger über die Grenze in ein Nachbarland und von dort nach Europa gebracht worden. Die Immmigration habe mitgeteilt, dass Phra Dhammajayo nicht über einen offiziellen Checkpoint das Land verlassen habe. Die DSI, so Paisit weiter, werde jetzt die Berichte auf ihren Wahrheitsgehalt überprüfen. Sollten sie sich bestätigen, werde die Auslieferung des Mönchs in die Wege geleitet.

Dem 72 Jahre alten Mönch der machtvollen buddhistischen Sekte Dhammakaya wird Geldwäsche und Besitz von gestohlenen Vermögenswerten über 1,2 Milliarden Baht im Zusammenhang mit dem Unterschlagungsskandal bei der Klongchan Credit Union Cooperative (KCUC) sowie illegale Landnahme bei der Schaffung von Meditationszentren in mehreren Provinzen vorgeworfen. Das Wat Phra Dhammakaya in Pathum Thanis Bezirk Khlong Luang steht derzeit unter der Aufsicht des National Office of Buddhism und der Tempelleitung in Pathum Thani.