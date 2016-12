Von: Redaktion DER FARANG | 13.12.16

MANILA (dpa) - Islamistische Extremisten haben auf den Philippinen zwei indonesische Seeleute freigelassen.

Im Juni waren insgesamt sieben Seeleute in den südlichen Philippinen von der Terrorgruppe Abu Sayyaf entführt worden, sagte ein Militärsprecher am Montag. Dies sei auf den Druck des Militärs zurückzuführen. Bereits im Oktober hatten die Entführer drei Seeleute nach einer Lösegeldzahlung freigelassen. Die Terroristen haben noch mehr als 20 Menschen, darunter einen Deutschen, in ihrer Gewalt. Sie hatten den 70-Jährigen im November von Bord seiner Jacht entführt. Staatschef Rodrigo Duterte wies das Militär an, die Gruppe zu zerschlagen..