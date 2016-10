Von: Redaktion DER FARANG | 07.10.16

MANILA (dpa) - Das philippinische Militär ist nach eigenen Angaben nicht auf finanzielle Unterstützung der USA angewiesen. «Wir können ohne diese Hilfe leben», sagte Verteidigungsminister Delfin Lorenzana am Freitag. Bisher habe der Inselstaat jährlich 30 Millionen Dollar Militärhilfe erhalten. Die benötigten Mittel werde man stattdessen beim eigenen Kongress anfordern, sagte Lorenzana.

Er stimme den Aussagen des philippinischen Außenministers Perfecto Yasay zu, der den USA am Donnerstag Versagen auf den Philippinen vorgeworfen hatte. Lange habe das philippinische Militär von den USA «nur abgetragene Sachen, keine neue Ausrüstung» erhalten. «Die Amerikaner sind darin gescheitert, unsere Kapazitäten so auszubauen, dass wir mit dem mithalten können, was in der Region geschieht.»

Präsident Rodrigo Duterte hatte am Donnerstag gesagt, die Philippinen würden bei den USA oder der Europäischen Union nicht «um Unterstützung betteln». Beide Seiten hatten Dutertes aggressiven Drogenkrieg mit Fällen fragwürdiger Tötungen kritisiert.