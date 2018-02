Von: Redaktion DER FARANG | 02.02.18

BANGKOK: Nach Einschätzung der Partei Pheu Thai hat der Militärrat National Council for Peace and Order (NCPO) und seine Regierung jegliche Legitimität verloren, um im Amt zu bleiben.

Die Partei beschuldigte den NCPO, die Freiheit einzuschränken, seine Macht zu verlängern und seine eigenen Leute in angeblich unabhängige Organisationen unterzubringen. In der Erklärung vom Donnerstag heißt es weiter, die Praktiken von NCPO und Regierung hätten sie daran gehindert, nationale und öffentliche Probleme zu lösen. Das würde in Zukunft zu nationalen Krisen führen.

Pheu Thai beschuldigte nach einem Bericht der „Bangkok Post“ den Militärrat weiter, sich an die Macht zu klammern. Der NCPO würde Senatoren ernennen, die künftig seine politische Basis bilden würden. Die Partei bezog sich auch auf Änderungen des Wahlsystems, das neue Parteiengesetz und die Ausübung von Artikel 44 der Übergangsverfassung zur Schwächung alter politischer Parteien. Pheu Thai beschuldigte die Regierung, pro-demokratische Aktivisten zu bedrohen. Zudem habe sie es versäumt, eine nationale Versöhnung zu entwickeln und Korruption zu bekämpfen. Kritisiert wird Premierminister Prayut Chan-o-cha dafür, dass er, wie angekündigt, bis spätestens November dieses Jahres keine Wahlen organisiert hat.