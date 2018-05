Von: Björn Jahner | 21.05.18

ZÜRICH: Mit Ernst Sieber ist am Samstag der bekannteste Pfarrer der Schweiz gestorben.

Der 91-Jährige sei nach Informationen von Siebers Familie folgend friedlich eingeschlafen. Zu großer Bekanntheit schaffte es Sieber mit seinem unermüdlichen Einsatz für Bedürftige und Suchtkranke am Rande der Gesellschaft. Er predigte nicht nur Nächstenliebe, sondern praktizierte sie: die christlichen Werte prägten sein Handeln auf allen Wegen. Im sogenannten „Pfuusbus“beim Zürcher Albisgüetli bot er Obdachlosen ein Zuhause. Mit dem Sattelschlepper besuchte er all jene, die kein Dach über den Kopf hatten und reichte ihnen eine helfende Hand. „Sozialarbeit bedeutet, das zu teilen, was man hat“, ein vielgesagter Ausspruch Siebers, der seine Lebensmaxime auf den Punkt bringt. Für sein Lebenswerk wurde er im November 2017 vom „Beobachter“ mit dem „Lifetime Award“ ausgezeichnet, die Stadt Zürich überreichte dem Obdachlosenpfarrer 2013 das Staatssiegel..