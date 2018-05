Petition für Kra-Kanal eingereicht

Von: Björn Jahner | 19.05.18

THAILAND: Verfechter des umstrittenen Kra-Kanal-Planes, der den Golf von Thailand mit der Andamanensee im tiefen Süden des Landes verbinden soll, appellieren an die Regierung, ein Komitee zusammenzustellen, um die Durchführbarkeit des Projekts in Erfahrung zu bringen.

Die Thai Canal Association (TCA), bestehend aus pensionierten Generälen, Politikern und prominenten Geschäftsleuten mit chinesischen Wurzeln, hat Premierminister Prayut Chan-o-cha eine Petition überreicht, um ihn zu ermutigen, das Projekt voranzubringen. Polizeigeneral Sunthorn Saikwan, Vorsitzender des Zusammenschlusses in der Südregion, ist davon überzeugt, dass die Wirtschaft und Lebensverhältnisse der Menschen im ganzen Land von dem Kanal profitieren würden. Regierungssprecher Sansern Kaewkamnerd informierte zwischenzeitlich, dass die Regierung die Pros und Contras zu dem Projekt erforscht, einschließlich Aspekte der nationalen Sicherheit und Budgetierung.



Der Kra-Kanal ist ein geplantes Projekt, einen 135 Kilometer langen Kanal durch den Isthmus von Kra in Südthailand zu graben, um den Seetransport zwischen Europa und Ostasien zu verkürzen, ähnlich dem Panamakanal oder dem Suez-Kanal. Er würde von Songkhla am Golf von Thailand über Phattalung und Nakhon Si Thammarat nach Krabi an der Andamanensee führen.