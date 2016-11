Deutschland

Von: Britta Schultejans, dpa | 30.11.16

HAMBURG (dpa) - Als Pete Doherty 2014 nach Hamburg kam, da ging es ihm nicht gut. Er torkelte nachts betrunken und zugedröhnt über den Kiez, lebte zeitweise in einem Wohnwagen - und schwärmte damals in einem «Spiegel»-Interview vom «Drob Inn», einer Einrichtung der Hamburger Suchthilfe am Hauptbahnhof, «weil es da saubere Spritzen gibt und man sich in Ruhe einen Druck setzen kann».

(Lesen Sie den vollständigen Artikel mit einem Online-Abo...)