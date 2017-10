PATTAYA: Die Anteilnahme war überwältigend. Zehntausende Trauernde warteten am Donnerstag auf den für den Verkehr gesperrten Zufahrtstraßen zum Wat Chaimongkol, um vor der Nachbildung des Königlichen Krematoriums in Bangkok eine Sandelholzblume zur Einäscherung des verstorbenen Königs Bhumibol Adulyadej niederzulegen.

Auf dem Parkplatz von Makro an der Sukhumvit Road warteten Baht-Taxis, die die Trauernden zum Tempel brachten. Doch die kostenlose Fahrt war an der 3rd Road bereits vorbei. Von dort bis zum Tempel, ebenso auf der Second Road, warteten Zehntausende in Schwarz gekleidete Menschen auf Einlass zum Tempel. Ihnen wurden auf der South Pattaya Road, ebenso auf dem Tempelgelände, Speisen und Getränke gereicht. Und für Notfälle standen Krankenschwestern bereit.

Frauen und Männer, auch mit Kindern, hatten sich bereits frühmorgens auf den Weg zum Tempel gemacht, um später die Live-Berichterstattung im Fernsehen über die Einäscherungs-Prozessionen in Bangkok vom Großen Palast zum Königlichen Krematorium auf dem Platz Sanam Luang zu verfolgen. Doch sie mussten sechs oder gar mehr Stunden warten, um bis zum Tempelgelände zu gelangen. Es ging auch deshalb nur langsam, Schritt für Schritt, voran, weil an dem Eingang zum Wat Chaimongkol Taschen und Handtaschen überprüft wurden. Diese Kontrollen sollen später aufgehoben worden sein.