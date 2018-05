PATTAYA: Die Stadt Pattaya und die Gemeinden des Bezirks Banglamung sowie die Stadt Sattahip wollen eine Müllverbrennungsanlage bauen.

Damit soll die Müllentsorgung der Kommunen langfristig gesichert werden. Derzeit fallen in der Region täglich 1.000 Tonnen Abfall an, für die Deponien nicht ausreichend zur Verfügung stehen. Der Antrag zum Bau einer Müllverbrennungsanlage und deren Finanzierung wird jetzt der Provinzverwaltung Chonburi zugeleitet. Die Anlage soll nicht mehr als eine Milliarde Baht kosten. Der Müll soll künftig in zwei Stufen entsorgt werden. Der angelieferte Abfall wird in kleine Ballen gepresst, so dass das Wasser abfließen kann. Dann werden die Ballen in der Müllverbrennungsanlage bei hoher Temperatur verbrannt. Durch die Hitze sollen bis zu 12 Megawatt Strom gewonnen werden. Weiter hat die Stadt Pattaya ein neues Müllmanagement beschlossen. Ab 2018 soll die Müllabfuhr bei Ausgaben von 1,03 Milliarden Baht für vier Jahre verbessert werden.