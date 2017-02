Pattaya verstärkt sich mit fünf Ausländern

Von: Willi Schanz | 09.02.17

THAILAND: Da die Fußballsaison 2016 nach dem Tod von König Bhumibol Adulyadej drei Spieltage vor Saisonende auf Wunsch der meisten Vereine vorzeitig abgebrochen wurde und der Einspruch der beiden Absteiger Chainat FC und Army United gegen die Wertung abgelehnt wurde, startet die Erste Liga am 11. und 12. Februar weiter mit 18 Teams.

Die beiden Absteiger hatten den Verband um eine Aufsto­ckung der Liga auf 20 Teams gebeten, weil sie nur einen Punkt Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz hatten und sich aus eigener Kraft den Klassenerhalt hätten sichern können. Der BBCU FC stand schon länger als Absteiger fest.

Nach der Ligareform durch den Verband wurden zur neuen Saison die Namen der Ligen geändert. Die Premier League Thai (PLT) heißt nun Thai League 1, die Divison 1 nun Thai League 2, und die neu gegründete Liga, in Nord und Süd geteilte Staffel, ist die Thai League 3. Die Regionalligen sind die Thai League 4 und die Amateurligen die Thai League 5.

Favoriten auf die Meisterschaft in diesem Jahr sind der amtierende Meister Muang Thong United, Vizemeister Bangkok United und wieder Buriram United. Der Isaanverein war in der letzten Saison mit dem 4. Tabellenplatz weit hinter seinen eigenen Ansprüchen geblieben. Von den Aufsteigern Ubon UMT United, Thai Honda und Port FC dürfte es Thai Honda am schwersten haben, in der Liga zu bestehen.

Pattaya United hat für diese Saison mit dem Südkoreaner Lee Won-young von Busan I Park für die Abwehr, dem Brasilianer Wellington Priori von North East United aus Indien für das Mittelfeld und dem Serben Milan Bubalo von BEC Tero im Sturm drei Spieler verpflichtet, die schon im Aufstiegsjahr 2015 für den Verein spielten. Mit dem Serben Milos Stojanovic von Busan I Park im Sturm und dem Südkoreaner Kim Tae-yeon von Roasso Kumamoto aus Japan für das Mittelfeld hat der Verein zwei weitere Ausländer verpflichtet. Damit hat Pattaya das Ausländerkontingent ausgeschöpft. Jeder Verein darf dem Verband nur fünf Ausländer melden. Für das Spiel gilt die 3+1-Regel: Nur drei Nichtasiaten und ein Asiat (Japaner, Koreaner etc.) dürfen auf dem Platz stehen, alle anderen Spieler müssen Thais sein.

In den Thai-Ligen 2 bis 5 gilt ab dieser Saison die Regel 3+1+1: drei Nichtasiaten, ein Asiat und ein Spieler aus Südostasien sind gleichzeitig spielberechtigt. Ab 2018 soll diese Regelung auch in der Thai League 1 eingeführt werden.