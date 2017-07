Von: Redaktion DER FARANG | 19.07.17

PATTAYA: Ein im Touristenzentrum bekannter Holländer und seine thailändische Frau sind in Amsterdam ermordet worden.

Der 54-jährige Pieter Hoovers hatte ab 2002 in Pattaya das Restaurant Hoek van Holland geführt und hielt sich seit Ende der 1990er Jahre in der Touristenmetropole auf. Zuletzt lebte er im Wechsel in Thailand und in Holland.

Er war in der Musikszene Amsterdams bekannt und aktiv in der Kampfkunst Martial Arts. Pieter Hoovers und seine Frau wurden am Montag im Apartmenthaus Ceintuurbaan in Amsterdam tot aufgefunden. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus und ermittelt.

„Thaivisa“ zitiert einen Bericht von „Het Parool“, danach soll der Holländer in seinem Heimatland und in Pattaya in kriminellen Aktivitäten involviert gewesen sein.