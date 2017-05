PATTAYA: Renaissance Hotels eröffnet am 1. September ihr erstes Resort in Pattaya.



Das Renaissance Pattaya Resort and Spa befindet sich in Na-Jomtien in direkter Strandlage, wurde in ansprechender Niedrigbauweise errichtet und umfasst 257 luxuriöse Zimmer, unter anderem auch Familien-Suiten und Poolvillen. Zu den Ausstattungsmerkmalen zählen zwei Swimmingpools, ein Kinderpool sowie Kids Club und ein Spa. In zwei Restaurants sollen Gourmets rund um die Uhr auf ihre Kosten kommen.

Renaissance Hotels ist eine weltweit vertretene Hotelkette. Die Marke ist Eigentum von Marriott International. Infos: www.facebook.com/RENPattayaResort.