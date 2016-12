Von: Redaktion DER FARANG | 03.12.16

PATTAYA: Wer auf Spaß und Action steht, bekommt im 130 Kilometer von Bangkok entfernten Pattaya vieles geboten. Aber auch Paare und Familien finden in der beliebten Metropole alles, was den Urlaub zu einem echten Erlebnis werden lässt. Nicht nur das berühmt-berüchtigte Nachtleben, das bis in die Morgenstunden pulsiert, zieht Touristen aus aller Welt nach Pattaya, sondern auch die Tatsache, dass mittlerweile zahlreiche Hoteliers Familienfreundlichkeit in ihren Anlagen ganz groß schreiben. Das ist aber bei weitem noch nicht alles, was der international beliebte Badeort Urlaubern zu bieten hat.

Geographie und Klima

Der thailändische Badeort Pattaya liegt im Osten Zentralthailands an der Küste des Golfs von Thailand – etwa 130 Kilometer südöstlich der Landeshauptstadt Bangkok. Die Stadt beherbergt rund 100.000 Einwohner und erstreckt sich etwa 15 Kilometer entlang der Küste. Aufgrund der geographischen Lage ist das Klima Pattayas tropisch-monsunal und wird von drei Jahreszeiten dominiert:

Abendstimmung an der Beach Road. © Sanuk - Fotolia.com

November - Februar: Warm und trocken mit Temperaturen zwischen 20 und 30 °C sowie einer mittleren Luftfeuchtigkeit von etwa 50 %.

Februar - Mai: Heiß und feucht mit Temperaturen von bis zu 40 °C sowie hoher Luftfeuchtigkeit von 75 % mit gelegentlichen Regenfällen.

Juni - Oktober: Heiße Regenzeit mit Temperaturen zwischen 25 °C und 35 °C. Bedingt durch andauernden Regen hohe Luftfeuchtigkeit von etwa 90 %.

Für einen Urlaub in Pattaya empfehlen sich grundsätzlich die Monate November bis Februar. Vor allem die Zeit um Weihnachten und Neujahr gilt als beste Reisezeit mit den angenehmsten Temperaturen. Allerdings fällt diese Zeit gleichzeitig mit der touristischen Hochsaison zusammen. Darüber hinaus bieten sich aber auch die Monate März und April für einen Urlaub an. Hier herrschen nur relativ geringe Niederschläge und die Temperaturen sind ebenfalls angenehm, jedoch bereits etwas wärmer. Da die meisten Europäer aber bis Ende Februar wieder aus Pattaya abreisen, gilt die Zeit um Ostern als eine optimale Alternative.

Beliebte Sehenswürdigkeiten

1. Na Kluea und Nord-Pattaya: In Na Kluea und Nord-Pattaya können sich Interessierte die Salz-Felder ansehen, die damals vor dem Tourismus-Boom als Haupteinnahmequelle der Stadt galten. Darüber hinaus gibt es hier viele enge Straßen und alte Holzhäuser zu bestaunen, die mit kleinen, traditionellen Nudelrestaurants und Handwerksbetrieben ausgestattet sind.

2. Beach Road: Südlich von Na Kluea liegt die Beach Road. Sie setzt mit teuren Hotels und eleganten Restaurants einen starken Kontrast zur eher ländlich wirkenden Nachbarschaft. Parallel zur Beach Road - vorbei an weiteren Hotels, Einkaufszentren, Bars und Clubs - führt die Second Road.

3. Pattaya Beach: Den Pattaya Beach findet man direkt gegenüber der Stadtmitte. Daher befinden sich auch hier viele Hotels, Einkaufszentren und Bars. Außerdem findet sich hier ebenfalls das Zentrum des Nachtlebens - der Abschnitt von der Central Road nach Süden bis zum Hafen.

Badeausflug nach Koh Larn. © L. Shat - Fotolia.com

4. Jomtien Beach: Der Jomtien Beach ist Im Gegensatz zum Pattaya Beach ein absolut familienfreundlicher Strand. Hier reihen sich Wohnhäuser an schöne Strandhotels, heimelige Bungalow-Dörfchen, schicke Apartment-Hochhäuser und zahlreiche leckere Restaurants.

5. Ko Lan: Die 7,5 Kilometer westlich vor Pattaya gelegene Insel Ko Lan ist umgeben von malerischen Korallenriffen, die zum Schnorcheln und Tauchen einladen. Mit der Fähre kann man die Insel in 45 Minuten, mit dem Speedboat in 15 Minuten erreichen. Hier gibt es zahlreiche Strände, die für ihren feinkörnigen Sand und ihr klares Meerwasser bekannt sind.

6. Ko Phai: Die unter Naturschutz stehende Insel Ko Phai liegt etwa 23 Kilometer vor der Küste Pattayas und ungefähr 9 Kilometer von Ko Lan entfernt. Hier kann man einen 150 Meter hohen Kalkfelsen bestaunen und es gibt zahlreiche Buchten und Tauch-Hotspots. Nur 300 Meter von der Insel entfernt liegt das im Jahr 2003 von der United States Navy in Houston versenkte Landungsschiff HTMS Khram auf dem Meeresgrund. Dadurch entstand ein künstliches Riff, das viele farbenfrohe Meeresbewohner beherbergt.

Fazit

In Pattaya ist für jeden Geschmack das richtige Ausflugsziel dabei. Darüber hinaus bekommen Urlauber in der Einkaufstadt fast alles, was das Herz begehrt – und das natürlich zu sehr günstigen Preisen. Im Zentrum der Stadt gibt es mittlerweile viele moderne Fußgängerzonen, die zu abendlichen Einkaufsbummeln einladen. Daneben kann Pattaya selbstverständlich auch in kulinarischer Hinsicht punkten. Von traditionell thailändischer Küche, über europäisch, bis hin zu indisch, chinesisch oder japanisch bekommt man hier alles frisch auf den Tisch.