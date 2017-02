Von: Redaktion DER FARANG | 02.02.17

PHUKET: Über 20 Besitzer von Entertainment-Betrieben in Patong haben in einer Eingabe an die Provinzverwaltung eine Verlängerung der Sperrstunde bis 4 Uhr gefordert.

Montagnacht waren Bars und Nachtclubs an der Bangla Road über die Sperrstunde um 1 Uhr informiert worden, außerhalb der Entertainmentzone müssen die Betriebe bereits um 12 Uhr schließen. Das hatte Gouverneur Chockchai Dejamornthan angeordnet. In der Petition heißt es, die meisten ausländischen Urlauber kämen erst spät in die Bars und Clubs und wollten bis in den frühen Morgen trinken, tanzen und Spaß haben. Bei einer Sperrstunde um 1 Uhr würden die Betriebe im Jahr 100 Millionen Baht weniger einnehmen, für den Staat würden die Steuern geringer ausfallen. Und Urlauber deckten sich nach Schließung der Betriebe in Geschäften mit alkoholischen Getränken ein und hinterließen am Strand und auf den Straßen Müll. Gefordert wird eine Ausdehnung der Sperrstunde auf 4 Uhr oder gar 5 Uhr, berichtet „Phuket News“. Bei der Provinzverwaltung heißt es, die Petition werde an Ministerpräsident Prayut Chan-o-cha weitergeleitet.