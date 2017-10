PHUKET: Das lange diskutierte Tunnel-Projekt durch den Patong Hill, soll einem Bericht der Daily News folgend, Realität werden.

Gemäß dem Präsidenten der Expressway Authority of Thailand Sutthisak Watthanawinit, soll das Ausschreibeverfahren für die neue Verbindung zwischen Patong und Kathu noch in diesem Jahr erfolgen. Hat ein Bauunternehmen den Zuschlag erhalten, könnten die Arbeiten bereits im April oder Mai 2018 aufgenommen werden, vorausgesetzt, das Umweltverträglichkeitsgutachten fällt positiv aus. Sutthisak folgend, würde der Tunnel der erste seiner Art in ganz Thailand darstellen. Ziel ist, die bisher hohen Unfallzahlen auf der steilen und kurvenreichen Strecke über den Berg zu verringern. Denn, fließt der Verkehr durch den Tunnel, ist die Fahrt über den Patong Hill nicht mehr nötig.