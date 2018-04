BANGKOK: Eine Japanerin hat auf dem Flughafen Suvarnabhumi bei der Polizei den Diebstahl von drei Millionen Yen (847.000 Baht) und einer Kamera aus ihrer Tasche an Bord eines Fluges der Thai Airways International (THAI) von Tokio nach Bangkok gemeldet.

Die Frau lebt im Königreich und sagte der Polizei am Montag, dass sich die japanischen Banknoten und ihre Kamera in ihrer kleinen Reisetasche befanden. Sie habe den Diebstahl bemerkt, als die Tasche über das Gepäckfördersystem am Flughafen ankam. Die Japanerin hatte die Tasche in Tokio mit in die Maschine nehmen wollen. Doch ihr wurde gesagt, sie müsse die Tasche für den Gepäckraum aufgeben, im Flugzeug sei bei den vielen Passagieren kein Platz.

Laut Kittipong Kittikhachorn, dem stellvertretenden Direktor des Flughafens Suvarnabhumi, wurden bei der Untersuchung in Tokio und Bangkok bisher keine Unregelmäßigkeiten festgestellt. Die Polizei habe Fingerabdrücke und DNA-Proben von der Tasche gesammelt und werde sie mit denen von Mitarbeitern der Gepäckabfertigung vergleichen, die in der Schicht arbeiteten, als das THAI-Flugzeug landete. Die Polizei habe auch die Zimmer der Angestellten überprüft. Überwachungskameras hätten gezeigt, dass kein Arbeiter die Tasche geöffnet habe. Zudem sei das Siegel, das am Flughafen von Tokio an der Tasche befestigt wurde, ungebrochen.