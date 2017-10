Passagierboom an Kambodschas Airports

PHNOM PENH: Kambodschas Luftfahrtindustrie boomt wie nie zuvor.

Gemäß Flughafenbetreiber Vinci Airports, einem Tochterunternehmen des französischen Konglomerats Vinci, wurden an den drei internationalen Flughäfen im Königreich, die das Unternehmen managt, in den ersten neun Monaten des Jahres 6,3 Millionen Passagiere abgefertigt, im Vergleich zum selben Zeitraum des Vorjahres, ein Anstieg von 25,7 Prozent. Vinci verweist in diesem Zusammenhang auf den Markteintritt neuer Airlines, wie Emirates, die Phnom Penh mit Dubai verbindet.



Das Fluggastaufkommen am Phnom Penh International Airport stieg um 24,5 Prozent, am Siem Reap International Airport um 21,8 Prozent und am Sihanoukville International Airport sogar um 162 Prozent.