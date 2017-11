Von: Redaktion DER FARANG | 21.11.17

BANGKOK: Die beiden großen Parteien Pheu Thai und Demokraten haben das neue Wahlsystem kritisiert, weil es zu einer schwachen Regierung führe.

Das Wahlsystem sieht vor, dass eine Partei nur so viele Parlamentssitze bekommt, wie ihr nach dem landesweiten Ergebnis in allen Wahlbezirken zusteht. Das kann gegenüber dem bisherigen System bedeuten, dass große Parteien selbst bei einem Wahlsieg nicht 250 oder mehr Abgeordnete im 500 Sitze fassenden Parlament stellen. Der stellvertretende Vorsitzende der Demokratischen Partei Nipit Intarasornbat warnt die Militärregierung, große Parteien könnten kleinere Gruppieren gründen und so eine Koalitionsregierung gründen. Chusak Sirinil von der Partei Pheu Thai sagte, mit dem neuen Wahlgesetz werde der Militärrat NCPO an der Macht bleiben.

Meechai Ruchupan als Präsident des Verfassungsausschusses verteidigte das Wahlsystem. Es sei nicht neu, sondern stehe so in der vom Volk im August 2016 gebilligten Verfassung. Neu seien nur die Ausführungsbestimmungen. Mit dem Wahlsystem werde sichergestellt, dass jede Stimme zähle. Es sieht vor, dass 350 Parlamentsabgeordnete in den Wahlkreisen bestimmt werden und 150 Kandidaten über die Parteienliste in das Parlament rücken.