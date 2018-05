Von: Redaktion DER FARANG | 08.05.18

BANGKOK: Die Parteien des früheren Premierministers Thaksin Shinawatra wurden mehrfach aufgelöst und neu gegründet, von Thai Rak Thai über People's Power bis Pheu Thai. Jetzt könnte die Partei erneut aufgelöst werden.

Der Generalsekretär der Wahlkommission warnte am Montag, dass Mitglieder von Pheu Thai, die Berichten zufolge zu dem flüchtigen ehemaligen Vorsitzenden nach Singapur geflogen seien, die Auflösung ihrer Partei herbeiführen könnten. „Es ist nicht illegal, ihn zu treffen“, sagte Charungwit Phumma in einem Interview. „Aber es könnte gegen eine Verfassungsklausel verstoßen, die Außenseitern, mithin Thaksin, verbietet, eine politische Partei zu stören oder zu dominieren. Sie müssen sich Abschnitt 28 ansehen.“ Die Partei könnte aufgelöst werden. Paragraph 28 des Parteiengesetzes verbietet es Mitgliedern, einer Einmischung von jemandem, der unbeteiligt ist, zuzustimmen. Die Höchststrafe ist die Auflösung.

Medien berichteten, dass eine Reihe von Pheu-Thai-Politikern, darunter der ehemalige Minister Chalerm Yubamrung, am Samstag in den Stadtstaat flogen, um Thaksin zu treffen, der 2006 durch einen Staatsstreich entmachtet und zwei Jahre später wegen Korruption in Abwesenheit verurteilt wurde. Pheu-Thai-Sprecherin Sunisa Divakorndamrong verteidigte die Besuche. „Er kennt eine Menge Leute, also ist es natürlich, dass Leute, die ihn kennen, zu ihm reisen“, erklärte Sunisa. Sie sagte weiter, die Wahlkommission hätte dem Junta-Vorsitzenden Prayut Chan-o-cha, der am Montag zu einem offiziellen Besuch in Buriram und Surin weilte , mehr Aufmerksamkeit schenken sollen. Kritiker beschuldigen Prayut, die Reisen für Treffen mit politischen Fraktionen für die bevorstehenden Wahlen zu nutzen. „Er reist dorthin, um Geld für politische Abmachungen zu bekommen“, so Sunisa.