Von: Redaktion DER FARANG | 09.02.17

BANGKOK: Die ersten Parlamentswahlen seit dem Militärputsch im Mai 2014 werden erst im kommenden Jahr stattfinden.

Das hat der stellvertretende Ministerpräsident Wissanu Krea-ngam am Mittwoch den Medien mitgeteilt. Bisher war die Regierung von einem Termin Ende dieses Jahres ausgegangen, trotz der einjährigen Staatstrauer nach dem Tod von König Bhumibol Adulyadej am 13. Oktober letzten Jahres. Die Nachrichtenagentur Reuters zitiert den Minister: „Von heute an in einem Jahr wird es Wahlen geben.“ Begründet wird die erneute Verschiebung des Urnengangs mit Verzögerungen beim Inkrafttreten der neuen Verfassung. Sie war im Vorjahr bei einem Referendum von der Mehrheit der Wähler gebilligt worden. Vor Wochen hatte das Königshaus um mehrere Änderungen gebeten. Die Verfassung soll am 18. Februar dem König vorliegen. Der Monarch hat dann 90 Tage Zeit, das Paragraphenwerk zu genehmigen.