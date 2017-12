Written by: Björn Jahner | 16/12/2017

BANGKOK: Parkplatzsuche leicht gemacht ermöglicht die neue App „Park 2 Go“ der Parkplus Company, mit der Autofahrer einen Stellplatz für ihr Fahrzeug bequem mit dem Smartphone reservieren können.

Die Buchung ist bis zu vier Stunden vor Ankunft möglich, die Gebühren betragen zwischen 20 und 100 Baht pro Stunde, abhängig von der Lage. So sind Parkplätze in der Innenstadt teurer als in Randgebieten. Zur Verfügung stehen Stellplätze an 800 Gebäuden in der Hauptstadt und den umgebenden Gebieten.



„Park 2 Go ist jetzt auch auf einem Parkplatz mit der Kapazität für 70 Autos angrenzend zum Bangkok Christian College erhältlich. Die Stellplätze sind im Besitz des Unternehmens und werden wochentags im Schnitt von 280 Autofahrern täglich genutzt“, informierte Parkplus-Geschäftsführerin Vanita Srifuengfung in der „Bangkok Post“.



Hinzukommen sollen schon bald über 1.000 Parkplätze an den großen Einkaufszentren wie La Villa, Megabangna, The Mall und Central Department Store. Das Unternehmen hat zudem angekündigt, im kommenden Jahr 300 bis 400 Millionen Baht zu investieren, um weitere Parkplätze im Großraum Bangkok zu schaffen, die unter anderem auch mit Ladestationen für Elektrofahrzeuge ausgerüstet werden sollen.



Die Park-2-Go-App ist für iOS-Betriebssysteme und Android-Betriebssysteme erhältlich.