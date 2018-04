HUA HIN: Der ehemalige Weltranglisten-Neunte Paradorn Srichaphan will mit seiner in Hua Hin eröffneten Tennis-Akademie den Nachwuchs fördern und begabte Spieler an die weltbesten Spielerinnen und Spieler heranführen.

Paradorn sieht derzeit weder bei den Frauen noch bei den Männern Aktive, die einen vorderen Platz in der Weltrangliste einnehmen könnten. Er geht von zehn Jahren aus, bis Thailand wieder mit den Großen im Tennis mithalten kann.