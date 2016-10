Von: Redaktion DER FARANG | 05.10.16

ROM (dpa) - Schon kurz nach dem Erdbeben in Mittelitalien hatte Franziskus einen Besuch dort versprochen. Am Dienstagmorgen besuchte er Erdbebenopfer und Helfer.

Knapp sechs Wochen nach dem verheerenden Erdbeben in Italien ist Papst Franziskus am Dienstag zu einem Überraschungsbesuch in die Region gekommen. Am Morgen fuhr er zunächst in den am schwersten betroffenen Ort Amatrice, wie der Vatikan mitteilte. Anschließend reiste er in die ebenfalls weitgehend zerstörten Orte Accumoli und Arquata del Tronco.

Bei dem Beben am 24. August waren nach offiziellen Angaben 298 Menschen ums Leben gekommen, davon 236 in Amatrice, 51 in Arquata und 11 in Accumoli. Der Papst hatte schon wenige Tage nach dem Beben einen Besuch versprochen. Auf dem Rückflug von seiner Kaukasusreise hatte er am Sonntag gesagt, dass er «als Priester, als Bischof» alleine dorthin reisen werde, aber kein Datum genannt.

«Ich wollte nicht stören, deshalb habe ich etwas Zeit vergehen lassen», sagte Franziskus nach seiner Ankunft am Dienstagmorgen in dem rund 130 Kilometer nordöstlich von Rom auf knapp 1000 Metern Höhe gelegenen Apennin-Ort Amatrice. Dort wurde er unter anderem von Schülern empfangen, deren Schule zerstört worden war und die ihm Zeichnungen überreichten. Der Bischof von Rom traf auch mit Bürgermeister Sergio Pirozzi, Feuerwehrmännern und Soldaten, die als Katastrophenhelfer im Einsatz sind, zusammen. In der gesperrten «Roten Zone» verharrte er vor den Trümmern schweigend im Gebet.

Entlang seiner Route traf der Papst Gruppen von Erdbebenopfern, tröstete die Überlebenden und dankte den Helfern. «Ich weiß von eurem Leid und euren Ängsten, und ich weiß auch von euren Toten, und ich bin bei euch, deshalb wollte ich heute hier sein», sagte Franziskus den Bürgern von Arquata.

Die italienische Regierung schätzt die Erdbebenschäden auf rund vier Milliarden Euro. Ministerpräsident Matteo Renzi hatte Ende September versprochen, die zerstörten Gemeinden würden wieder aufgebaut - «wo sie waren, wie sie waren und - wenn möglich - noch schöner als vorher».