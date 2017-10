Von: Redaktion DER FARANG | 19.10.17

VATIKANSTADT (dpa) - Papst Franziskus hat nach dem verheerenden Anschlag von Mogadischu Terroristen zur Umkehr aufgerufen. «Ich erflehe die Kehrtwende der Gewalttätigen und ermutige diejenigen, die unter enormen Schwierigkeiten für den Frieden in diesem gemarterten Land arbeiten», sagte das katholische Kirchenoberhaupt bei der Generalaudienz am Mittwoch auf dem Petersplatz. Das Attentat auf die bereits leidende Bevölkerung verdiene die größte Missbilligung.

Bei dem bislang tödlichsten Einzelanschlag in der Geschichte Somalias sind am Samstag mehr als 280 Menschen ums Leben gekommen und mehr als 300 verletzt worden. Ein Selbstmordattentäter hatte sich in einem Lastwagen auf einer der belebtesten Kreuzungen in Mogadischu in die Luft gesprengt. Etliche Gebäude wurden beschädigt und sind teilweise eingestürzt. Zu dem Anschlag bekannte sich zunächst niemand. Die Regierung machte allerdings die Terrormiliz Al-Shabaab dafür verantwortlich.