YANGON: Kardinal Charles Bo warnt vor falschen Erwartungen an den Besuch von Papst Franziskus in Myanmar.

„Wenn man sagt, dass es bei dem Besuch des Papstes in erster Linie um das Rohingya-Thema geht, dann wäre das ein falscher Kontext“, sagte Kardinal Bo, Erzbischof von Yangon, in einem Interview mit dem asiatisch-katholischen Nachrichtendienst „Union of Catholic Asian News“ (UCAN). Dem Papst seien die Realitäten der politischen Situation Myanmars bewusst, so Bo, und es sei nicht seine Sache, darin einzugreifen. „Das Militär und die Regierung zu kritisieren könnte kontraproduktiv sein“, warnte Bo. Der Papst werde die Gesamtheit der Probleme Myanmars in einer Weise ansprechen, die für Regierung und Armee akzeptabel sei. Papst Franziskus wird vom 27. bis zum 30. November Myanmar und anschließend für drei Tage das Nachbarland Bangladesch besuchen.