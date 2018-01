Von: Redaktion DER FARANG | 16.01.18

SANTIAGO DE CHILE (dpa) - Zu Beginn seiner 22. Auslandsreise ist Papst Franziskus in Chile eingetroffen. Nach über 14 Stunden Flug und rund 12.000 Kilometern landete die Alitalia-Maschine des katholischen Kirchenoberhaupts am Montagabend (Ortszeit) in Santiago de Chile. Die sozialistische Staatschefin Michelle Bachelet empfing den Papst auf dem Flughafen Pudahuel.

Am Dienstag feiert Franziskus die erste Messe seiner Reise. Etwa 400.000 Menschen werden zur Eucharistiefeier im Parque O'Higgins in der chilenischen Hauptstadt erwartet. Kurz vor dem Gottesdienst will der Papst mit Bachelet im Regierungsgebäude La Moneda zusammenkommen. Außerdem war der Besuch in einem Frauengefängnis geplant. Am Donnerstag fliegt Franziskus weiter nach Peru.

Im Fokus der sechsten Lateinamerikareise des Pontifex stehen Begegnungen mit Indigenen und Migranten. In Chile trifft Franziskus unter anderem Vertreter der Mapuche, die seit Jahren für die Rückgabe ihrer Ländereien kämpfen. In Peru reist der Papst ins Amazonasgebiet, wo illegaler Bergbau die Lebensgrundlage der Urbevölkerung bedroht.