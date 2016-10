Von: Thomas Körbel (dpa) | 02.10.16

TIFLIS (dpa) - Brüskiert und beschimpft: Der Empfang für Papst Franziskus im Kaukasus ist weniger herzlich als üblich bei Reisen des Pontifex. In Georgien und Aserbaidschan ist er vor allem als Diplomat gefragt.

Jubelnde Menschenmassen mit den gelb-weißen Fähnchen des Vatikans, das ist Papst Franziskus bei Auslandsvisiten gewohnt. Doch bei seiner zweiten Kaukasusreise in drei Monaten ist alles ein wenig anders. «Antichrist, bleib weg aus Georgien», schallt es Franziskus am Flughafen der georgischen Hauptstadt Tiflis entgegen.

Es ist nur ein kleiner Protest ultrakonservativer Christen im orthodox geprägten Georgien. Die orthodoxe Landeskirche hatte ähnliche Aktionen im Vorfeld verurteilt. Doch der Protest zeigt, wie schwierig die Visite des Papstes in Georgien und Aserbaidschan ist. In einer Region am Rande Europas, in der Katholiken in der Minderheit sind und ungelöste Territorialkonflikte jederzeit ein Blutvergießen auslösen können, ist Franziskus vor allem als Diplomat gefragt.

Die georgische Kirche gilt als Partner des Moskauer Patriarchats und betont seit Jahren dogmatische Differenzen zur katholischen Lehre. «Es ist wichtig, dass wir die spirituellen Probleme überwinden», sagt Patriarch Ilia II. zwar. Aber Taten lässt er nach fast 40 Jahren an der Kirchenspitze kaum folgen. Stattdessen bleibt eine erwartete orthodoxe Delegation der Papst-Messe in Tiflis demonstrativ fern. Beobachter werten dies als Brüskierung des Vatikans.

Dennoch gibt es Fortschritte im Kleinen. Hatte die georgische Kirche ihren Anhängern 1999 noch verboten, die Messe von Papst Johannes Paul II. zu besuchen, kamen diesmal auch zahlreiche Orthodoxe. Berichten zufolge wurde etwa die Hälfte der Eintrittskarten an orthodoxe Georgier ausgegeben. Dennoch kommen lediglich rund 3000 Menschen bei Sonnenschein in das Fußballstadion mit Platz für rund 27 000 Zuschauer.

«Ich bin sehr traurig, dass die Beziehungen zwischen unseren Kirchen so schwierig sind», sagt Marina (41), die sich mit ihrer Familie die Messe anschaut. «Als 1999 Papst Johannes Paul II. hier war, dachte ich, dass das etwas verbessern würde. Aber so ist es nicht gekommen.» Gregori (24) kritisiert die Proteste gegen Franziskus. «Ich verstehe diese Leute nicht, die gegen den Papst protestieren. Das ist nicht richtig», sagte er. «Der Papst kommt nicht jedes Jahr nach Georgien.»

Religion habe in der Ex-Sowjetreppublik eine politische Komponente, sagt der Soziologe Gigi Tewsadze. «Jede Partei versucht, die Kirche für ihre politischen Zwecke zu instrumentalisieren», meint er. Denn: Patriarch Ilia II. genießt hohes Ansehen und hat große symbolische Macht. «Wenn der Patriarch diese Macht aber in konkrete Politik umsetzt und sich auf die Seite einer Partei schlägt, löst das Kritik aus und schadet seiner Autorität. Daher ist der Einfluss der Kirche stetig auf dem Rückmarsch», erklärt Tewsadze.

Dennoch kann die Verbindung zur Kirche gerade vor der mit Spannung erwarteten Parlamentswahl (8. Oktober) den Parteien helfen. Experten zufolge unterstützt die Regierungspartei Georgischer Traum wie schon die Vorgängerregierung um Ex-Präsident Michail Saakaschwili die Kirche finanziell. Auch der proeuropäische Ministerpräsident Georgi Kwirikaschwili betont: «Der Papstbesuch ist ein wichtiger Schritt, um Georgien Europa weiter anzunähern.»

Denn sein Land ringt um die Kontrolle der abtrünnigen Gebiete Südossetien und Abchasien und liegt im Streit mit Russland, dass die Regionen unterstützt und 2008 Krieg gegen Georgien geführt hat. In diesem diplomatischen Minenfeld manövriert Franziskus zurückhaltend und ruft lediglich zum friedlichen Zusammenleben im Kaukasus auf.

Ein ähnlich komplizierter Drahtseilakt ist die Stippvisite in Aserbaidschan zum Abschluss der Reise. Das vom schiitischen Islam geprägte und autoritär geführte Land streitet mit dem Nachbarn Armenien seit Jahren um die von Baku abtrünnige Region Berg-Karabach. Immer wieder gibt es bei Gefechten Tote. Erst im Juni hatte der Papst bei einem Besuch in Armenien den Konflikt offen angeprangert.

Anders als in Georgien gab es in Baku keinen Staatsempfang mit Präsident Ilham Aliyev am Flughafen. Von den knapp 10 Millionen Aserbaidschanern sind nach Angaben des Vatikans gut 500 Katholiken, bei der Papst-Messe ist Platz für 300 Menschen. Kirchenexperten sehen daher in der Visite vor allem einen weiteren diplomatischen Vorstoß des Papstes in einer von Spannungen geladenen Region.