Von: Redaktion DER FARANG | 14.11.17

TOKIO (dpa) - In Japans ältestem Zoo wird erstmals seit 29 Jahren wieder ein Panda-Baby der Öffentlichkeit gezeigt. Wie japanische Medien am Dienstag meldeten, soll das kleine Panda-Mädchen mit dem chinesischen Namen Xiang Xiang (etwa: Süßer Duft) am 19. Dezember seinen ersten Auftritt vor großem Publikum haben. Die Betreiber des Ueno Zoos in Tokio rechnen mit einem Ansturm von Tausenden von Besuchern. Das Bärchen kam am 12. Juni zur Welt. Es war die erste Panda-Geburt dort seit rund fünf Jahren. Xiang Xiang sei bei guter Gesundheit.

Die Eltern, Shin Shin und ihr Partner Ri Ri, wurden 2011 aus China ausgeliehen. Die Panda-Dame hatte bereits 2012 ein Junges zur Welt gebracht, das aber nur sechs Tage später an Lungenentzündung starb. Das letzte Mal, dass ein Panda-Baby im Ueno Zoo in Tokio so lange wie jetzt Xiang Xiang am Leben blieb, war das 1988 geborene Männchen You You. Als das Bärchen damals sechs Monate später erstmals öffentlich gezeigt wurde, waren rund 12.000 Besucher in den Zoo geströmt.