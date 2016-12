Von: Redaktion DER FARANG | 12.12.16

DAMASKUS (dpa) - Die Oasenstadt Palmyra in der zentralsyrischen Wüste war eines der herausragenden Zentren im Altertum. Die Unesco - die Kulturorganisation der Vereinten Nationen - erklärte die Ruinen der ehemaligen Handelsmetropole der legendären Königin Zenobia im Jahr 1980 zum Weltkulturerbe.

Durch ihre Lage an einer der wichtigsten Handelsrouten zwischen dem Römischen Reich, Persien, Indien und China gewann Palmyra in den ersten Jahrhunderten nach Christus stetig an Bedeutung. Nach ihrer Blütezeit wurde die Stadt im Jahr 272 von den Römern zerstört.

Nachdem die Terrormiliz IS die Stadt im Mai 2015 zeitweise von der syrischen Armee erobert hatte, sprengten die Dschihadisten viele Monumente. Das vor dem Syrienkrieg beliebte Touristenziel gilt als einer der bedeutendsten Komplexe antiker Bauten im Nahen Osten.

Zu den zerstörten Bauten gehören der rund 2000 Jahre alte Baal-Tempel, der Baal-Schamin-Tempel sowie mehrere einzigartige Turmgräber, der Triumphbogen und ein Teil der berühmten Säulenstraße. Laut Unesco wurden «die meisten Statuen und Sarkophage verunstaltet» oder zerschlagen, doch blieb die historische Stätte «zum größten Teil in ihrer Einheit und in ihrem ursprünglichen Charakter erhalten».

Die Zerstörung der Kulturdenkmäler ging einher mit der Ermordung vieler Menschen, etwa des Archäologen Khaled Asaad, der die Erforschung und Erhaltung Palmyras mehr als 40 Jahre lang geleitet hatte.

Neben den Ruinen liegt eine gleichnamige moderne Stadt. Der Ort befindet sich nordöstlich von Damaskus.