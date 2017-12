Von: Michael Lenz | 27.12.17

JAKARTA: Präsident Joko „Jokowi“ Widodo appelliert an die königlichen Familien und Palastbeamten des Landes, einen Geschichtstourismus zu entwickeln. „Viele Länder fördern den Tourismus durch die Betonung ihres geschichtlichen Erbes.

Das wichtige dabei ist, dass durch interessante Hintergrundinformationen zu ergänzen, damit die Touristen sich nicht nur an Gebäuden erfreuen, sondern auch an den Geschichten aus der Vergangenheit“, sagte Widodo anlässlich des 11. Nationalen Palastfestivals im vergangenen November. Er habe für Dezember rund 20 Könige und Sultane zu einem Gespräch über die Entwicklung des Geschichtstourismus in den Präsidentenpalast eingeladen. Indonesien bestand einst aus einer Vielzahl von Königreichen und Sultanaten. Bis auf die Ausnahme des Sultanats Jogjakarta gehören diese Reiche der Vergangenheit an, aber die königlichen Familien vor allem auf Java und Bali existieren noch.