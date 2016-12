Von: Redaktion DER FARANG | 19.12.16

BANGKOK: Bei seiner Ankunft auf dem Flughafen Suvarnabhumi wurde ein Pakistani mit zwei Kilogramm Kokain festgenommen.

Die Polizei hatte einen Hinweis von Interpol erhalten, dass der 45-Jährige Drogen schmuggeln wollte. Er wurde am Samstag auf dem Airport verhaftet und durchsucht. Doch die Beamten fanden keine Drogen. Der Mann wurde zu einer weiteren Untersuchung zum Police Hospital gebracht. Als er sich für eine Röntgenaufnahme ausgezogen hatte, fand die Polizei zwei Kilogramm Heroin in Socken versteckt: drei Plastikbeutel und zwei Plastikkapseln. Der Pakistani hatte das Rauschgift in seinem Anus versteckt, berichtet die „Nation“. Beim Röntgen wurde in seinem Magen ein nicht zu identifizierender Gegenstand entdeckt, womöglich weiteres Kokain. Der Mann sagte aus, Drogenhändler hätten ihn für 4.000 US-Dollar angeheuert, das Kokain über Bangkok nach Sri Lanka zu bringen.