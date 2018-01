Von: Redaktion DER FARANG | 20.01.18

BANGKOK: Ein Pakistani wurde in seiner Wohnung an der Kalapapruek Road verhaftet, weil er gefälschte Pässe und thailändische Visastempel an verschiedene Kundengruppen, darunter auch Anhänger der islamischen Terrororganisation IS, verkauft hatte.

Der Leiter der Immigration, Polizeichef General Sutthipong Wongpin, sagte am Freitag auf einer Pressekonferenz, seine Beamten hätten in der Wohnung einen gefälschten indischen Pass und drei falsche Singapur-Pässe gefunden. Die Dokumente hätten auch gefälschte kanadische Visastempel gehabt. Der Verhaftete habe zugegeben, die Pässe für 7.000 bis 8.000 Baht verkauft zu haben. Die Polizei stellte weiter einen Computer, einen Drucker und andere Werkzeuge, um Pässe zu fälschen, sicher. Der Pakistani soll seit über 10 Jahren gefälschte Pässe für verschiedene Gruppen hergestellt haben. Anstatt echte Reisepässe zu ändern, hat er die Pässe von Grund auf neu gemacht. Er soll ein Experte in der Herstellung von französischen und italienischen Pässen sein. Der Pakistani erhielt Bestellungen per E-Mail von mehreren Kundengruppen, einschließlich IS-Unterstützern.